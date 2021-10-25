Более 5 млн человек составил пассажиропоток ж/д вокзалов Сочи и Адлера в 2021 году

В Адлере и в Сочи в текущем году вокзалы перевезли 5,5 миллионов пассажиров Фото из архива КП

В Сочи и Адлере в текущем году пассажиропоток ж/д вокзалов составил 5,5 миллиона человек. Это наибольший показатель перевозчиков Северо-Кавказской железной дороги, сообщает пресс-служба филиала РЖД.

Так, в Адлере перевезли порядка 3,2 миллиона человек, в Сочи показатель составил 2,3 миллиона. Третью позицию занял вокзал Ростов-Главный – 2 миллиона пассажиров.

Далее в рейтинге расположены Краснодар – 1,8 миллиона человек, Лазаревская – 986 тысяч, Анапа – 847 тысяч. В Туапсе в текущем году перевезли 743 тысячи пассажиров, в Кисловодске – 717 тысяч, в Ессентуках - 704 тысячи, а в Пятигорске - 698 тысяч.