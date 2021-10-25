После обысков в мэрии Краснодара под следствие попал 56-летний чиновник

Расследование продолжается

На прошлой неделе в мэрии Краснодара прошли обыски. Вице-мэра Артема Доронина и структуры, которые находятся в его подчинении, проверяли на нецелевое расходование бюджета. Позже в отношении одного из чиновников возбудили уголовное дело – им оказался 56-летний гендиректор непубличного акционерного общества.

- Произошло хищение денег при выполнении муниципального контракта по ремонту и устройству дорог. В результате противоправной деятельности 56-летнего чиновника причинен ущерб на сумму около 880 000 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.

Дело возбуждено по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.