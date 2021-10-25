Председатель ЗСК прокомментировал проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ»

Юрий Бурлачко. Фото: kubzsk.ru

27 сентября в Госдуму РФ был внесен проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Законопроект подготовлен в соответствии с положениями обновленной Конституции РФ и призван конкретизировать закрепленные в Основном законе страны положения о единой системе публичной власти в стране. В соответствии с установленными процедурами, он был направлен в законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний. На предстоящей 61-й сессии ЗСК, которая состоится на этой неделе, мы рассмотрим его содержание и дадим ему оценку. Принятое по этому поводу постановление будет направлено в адрес председателя Государственной Думы.

Законопроект определяет порядок формирования и работы законодательных органов субъектов РФ. Устанавливается количество депутатов региональных парламентов в зависимости от численности избирателей. Для субъектов, на территории которых проживают свыше 2 млн избирателей – к их числу относится и Краснодарский край – депутатский корпус кубанского парламента может составлять не менее 45 и не более 110 депутатов. Также законопроект вводит механизм ответственности для региональных депутатов в виде предупреждения, освобождения от должности в региональном парламенте. Это позволит повысить требовательность к их парламентской работе и общественной деятельности.

- Важной новацией для нас, депутатов ЗСК, является изменение ряда процедурных вопросов. В частности, предлагается уменьшить срок, в течение которого регионы представляют отзывы на проекты федеральных законов по предметам совместного ведения (до 15 дней), установить общий для всех субъектов десятидневный срок вступления в силу региональных законов после дня их официального опубликования, - сказал председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко. - Такая унификация позволит ускорить процесс принятия важных нормативных актов.

Также законопроектом вводится специальная статья о порядке внесения регионами законопроектов в Государственную Думу.

- Участие в формировании федерального законодательства – одно из важнейших направлений работы каждого регионального парламента, поскольку определенный круг вопросов в экономике и социальной сфере может быть урегулирован только на федеральном уровне. Об этом мы говорили на недавно прошедшей 35 Конференции ЮРПА, - добавил Юрий Бурлачко. - На ней мы вместе с коллегами из соседних субъектов обсудили порядка 40 инициатив по изменению федерального законодательства.

Принятие данного закона потребует приведения в соответствие с его нормами положений краевого законодательства. Депутаты ЗСК готовы к этой работе.