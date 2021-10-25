Сбер запустил тревел-проект о внутреннем туризме

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Первый получасовой выпуск тревел-шоу #южныелюди снят в Чеченской Республике и уже вышел на СберТВ. Все съёмки проводятся с участием живущих в других регионах России сотрудников Сбера и при активном взаимодействии с профильными министерствами регионов Юга России и Северного Кавказа.

Муслим Байтазиев, министр по туризму Чеченской Республики:

Туристический слоган Чеченской Республики - «Земля Героев». Мы ждём всех, кто готов познакомиться с нашими традициями, яркой национальной кухней и красивой природой. Приехавшим туристам, гостям Чеченской Республики, мы предлагаем все самое лучшее: качественный сервис в современных отелях разной стоимости, а также фестивали, где можно познакомиться с интересной, самобытной культурой чеченцев. Все это делается, чтобы мы лучше знали друг друга и спокойно путешествовали по самым красивым местам России.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

В 2021 году банк отмечает 180-летие со дня основания. Сегодня Сбер — это не только надёжность и основательность, но и постоянное развитие, поиск новых смыслов и открытие новых возможностей для миллионов клиентов по всей стране. Трэвел-шоу стало одним из ответов на общественный запрос не только на выгодные банковские акции, но и на поддержку этнокультурного внутреннего туризма.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

Сегодня мы уже не только крупнейший по капитализации банк Европы, но и ключевой партнер регионов и каждого из наших клиентов в десятках отраслей. Мы знаем и ценим самобытность и красоту южных регионов страны. А наш тревел-проект #южныелюди снят не только для 300-тысячной команды Сбера, но и для каждого, кто хочет лично увидеть красоты Юга и Северного Кавказа, узнать больше о культуре эмоциональных, открытых и гостеприимных народов Кавказа. Наша главная цель – рассказать каждому россиянину, что отдыхать здесь интересно, безопасно и вкусно. В первом выпуске о Чеченской Республике показаны яркие природные и историко-архитектурные достопримечательности, национальная кухня и этнокультурные черты. Мы продолжаем съёмки в других регионах обслуживания Юго-Западного банка.

Ведущими первого выпуска стали сотрудники Юго-Западного банка, а их проводником — известный блогер и путешественник Андрей Разыграев.

Андрей Разыграев, телеведущий, блогер-путешественник, эксперт по Северному Кавказу:

В Чеченской Республике красота величественной природы и историко-архитектурных локаций дополняется искренним и теплым отношением к гостям. Такое нечасто встречает даже опытный путешественник, побывавший во многих уголках мира.

Каждый зритель тревел-шоу #южныелюди может не только увидеть красоты Чечни, но и получить приносящий хорошее настроение сувенир из Грозного. Для этого нужно первым верно ответить на 3 заданных ведущими в программе вопроса.