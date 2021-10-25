В Горячем Ключе в ДТП погибли водитель и пассажир легковушки

В результате ДТП в Горячем Ключе погибли водитель и пассажир иномарки Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

В Горячем Ключе накануне произошло смертельное ДТП. Иномарка врезалась в дерево, от удара погибли водитель и пассажир авто. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Предварительно, водитель Audi на автодороге Афипский — Новодмитриевская — Горячий Ключ съехал с дороги и столкнулся с деревом. В результате ДТП он скончался до приезда медиков. Травмы, несовместимые с жизнью, получил и 47-летний пассажир.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что под Краснодаром погиб водитель, врезавшись на иномарке в дерево. Ему было 23 года.