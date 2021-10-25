«Орленок» подготовит учителей к работе с программой для младших школьников

«Орлёнок» подготовит учителей к работе с программой для младших школьников. Фото: ВДЦ "Орленок".

«Орлята России» – это программа развития социальной активности младших школьников, разработанная Российским движением школьников и «Орленком» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Она направлена на включение детей в позитивное преобразование социального мира и их самореализацию в обществе.

Для успешной реализации программы педагоги, которые в будущем будут работать с участниками «Орлят России», пройдут обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации учителей начальных классов. Первый поток стартует уже 27 октября и продлится до 2 ноября, а второй – с 5 по 10 ноября 2021 года.

- Педагогический состав Центра собрал и внедрил большое количество методик коллективной творческой деятельности, а самое главное – все они были отработаны на практике с детьми разного возраста и регионов проживания. Этот колоссальный опыт лег в основу программы повышения квалификации, разработанной специально для учителей- участников проекта «Орлята России». В этом году Центр подготовит 600 таких педагогов, – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Обучение педагогов будет состоять из пяти этапов. Сначала – знакомство слушателей с проектом, его содержанием и ролью всех его участников. После работы с теорией учителя освоят методику коллективной творческой деятельности на практике: изучат семь направлений (треков) проекта «Орлята России» и проведут аналитику полученных знаний, которая поможет внедрить их в свою работу.

Педагоги примут участие в лекциях, практических занятиях с элементами «проживания», семинарах и аналитических сессиях от ведущих спикеров проекта, среди которых доктора и кандидаты педагогических наук, педагоги-психологи высшей квалификационной категории, педагоги высшей и первой квалификационных категорий. В преподавательский состав войдут опытные сотрудники-профессионалы структурных подразделений ВДЦ «Орленок», специалисты Центра дополнительного образования РДШ и преподаватели профильных вузов.

В результате прохождения программы учителя пройдут итоговое тестирование и получат удостоверения о повышении квалификации.