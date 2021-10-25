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Общество25 октября 2021 13:31

В Адлерском и Хостинском районах Сочи 26 октября отключат водоснабжение

Воды в домах жителей не будет с 10:00 до 22:00
Светлана ОВДЕЙ
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В Сочи Адлерский и Хостинский районы 26 октября останутся без воды Фото из архива КП

В Сочи Адлерский и Хостинский районы 26 октября останутся без воды Фото из архива КП

В Адлерском и Хостинском районах Сочи 26 октября запланировано отключение водоснабжения. Это связано с переключением участка магистрального водовода диаметров по улице Медовой, сообщает пресс-служба городского водоканала.

Так, воды с 10:00 до 22:00 не будет в микрорайонах Мацеста, Кудепста, Хостинском районе. В Адлерский районе водоснабжение прекратится по улицам Троицкой, Православной, Медовой, Орбитовской, Орлиной, Белых Акаций, Удачи, Известинской, Фермерской, в переулке Фермерском и Известинском.

В социально-значимые объекты будет организован подвоз воды.