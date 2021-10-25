Количество дистанционных платежей в РНКБ увеличилось на 100 тысяч в день с начала года

Банк РНКБ зафиксировал увеличение количества платежей в дистанционных каналах обслуживания (интернет-банк, мобильное приложение РНКБ 24/7, банкоматы и терминалы самообслуживания) на 100 тысяч в день по сравнению с январем 2021 года. Так, в октябре 2021 года в среднем в день осуществляется около 400 тысяч онлайн-платежей в дистанционных каналах РНКБ.

По данным РНКБ, в октябре 2021 г. в среднем 74% платежей, совершенных вне банковских касс, проведены клиентами в мобильном приложении, 16% – в устройствах самообслуживания, 8% – в веб-версии системы Интернет-банк.

В топ-5 самых популярных типов платежей входят внутрибанковские переводы, пополнение мобильной связи, оплата коммунальных услуг, пополнение банковских карт и электронных кошельков.

– Мы предоставили клиентам все возможности для того, чтобы оплачивать услуги в любое удобное время, без очередей и личного посещения абонентских отделов предприятия или офисов банка, – говорит заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Многие пользователи мобильного приложения используют функцию регулярных автоплатежей, которая подразумевает автоматическое ежемесячное перечисление средств для оплаты той или иной услуги в соответствии с персональными настройками. Количество автоплатежей в РНКБ увеличилось с начала года в 1,5 раза. Также популярностью у клиентов пользуется недавно реализованный нами сервис "Подписки", с помощью которого можно получить свои начисления за коммунальные услуги по номеру лицевого счета и сразу оплатить выставленный счет поставщика.

В настоящее время более 95% платежей, которые совершаются в РНКБ, проводятся через дистанционные каналы обслуживания, что в период пандемии коронавирусной инфекции является наиболее безопасным способом оплаты услуг.