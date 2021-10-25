К 30 октября все дома и соцобъекты Сочи обеспечат теплом

К 30 октября весь Сочи обеспечат теплом. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

На Кубани прогнозируют похолодание. В Сочи активно подключают все дома и соцобъекты к теплу. К 30 октября у всех сочинцев будут горячие батареи. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

- Пока среднесуточная температура не достигла нормативных отметок, отраслевые предприятия работают по заявкам от организаций. К теплу подключили 15 поликлиник и больниц в предгорной местности, где традиционно температура ниже, чем на побережье. Тепло в дома сочинцев планируем начать подавать уже 27 октября, а к 30 октября обеспечить им весь город, - написал в Telegram-канале Копайгородский.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что к концу года в Сочи появится 1200 мест в школах и 240 мест в детских садах. На курорте продолжают строить соцучреждения.