В Сочи стартовала 37-я сессия Адлерских чтений

В Сочи стартовали 37-ые Адлеровские чтения Фото: ассоциация Независимого общественного мониторинга

В Сочи накануне стартовали Адлерские чтения. Открытие 37-й сессии прошло в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Личность. Общество. Государство. Проблемы развития и взаимодействия», сообщает пресс-служба ассоциации Независимого общественного мониторинга.

На встрече с докладами выступили специалисты в областях истории, политологии, экономики, социологии. В их числе - член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Председатель ассоциации НОМ озвучил доклад о роли общественного мониторинга и экспертного сопровождения выборов в период избирательной кампании текущего года.

- Механизм общественного наблюдения показал эффективность и востребованность. Благодаря общественным наблюдателям предотвращались нарушения, гражданам доводилась объективная информация. Большую роль в разоблачении фейковых сообщений о нарушениях сыграли и общественники, эксперты Кубани, особенно из Краснодара, Сочи, - отметил Александр Брод.

Как отмечено в ходе выступления, выборы показали высокий уровень готовности избирательной системы РФ. Так, 57% опрошенных избирателей указали на честность выборов, 30% выразили доверие, некоторые отметили нарушения.

Напомним, Адлерские чтения проводятся с 1995 года. Мероприятие организовано при поддержке администрации и ЗСК Краснодарского края.