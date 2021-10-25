Стартует новый сезон остросюжетного реалити «Опасные связи» на «ЧЕ!»

Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк приготовили новые опасные расследования и пикантные сюжеты

В эфире «ЧЕ!» 25 октября 2021 года стартует новый сезон реалити для взрослых «Опасные связи» (18+). Честные агенты снова выводят на чистую воду изменников, раскрывая даже самые не очевидные связи. Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк ведут свежие опасные расследования и выясняют пикантные подробности жизни «на стороне».

Реалити «Опасные связи» для тех, кто догадывается об измене партнера, но не может этого доказать. Ведущие выясняют, насколько догадки участника соответствуют реальности, и либо снимают все обвинения, либо предоставляют доказательства измены: видео с камер наблюдения и другие материалы независимого расследования.

- Как поступит обманутый? Решать только ему! Каждый раз удивляюсь, как в первый. И постоянно эта глупая надежда, что зря хорошего человека подозреваем, - говорит Дмитрий Рыбин. - Во время съемок нового сезона даже был один эпизод, когда факт неверности всё никак не подтверждался. И у меня, знаете, даже сомнений не возникало в том, что человек невиновен. Естественно, потом его застукали! Все тайны будут раскрыты!

Смотрите новый сезон остросюжетного реалити с 25 октября по будням в 23:00 только на «ЧЕ!».

18+