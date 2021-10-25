В ГИБДД Кубани показали, как ловят нарушителей с помощью скрытого патрулирования

Фиксация нарушения

Новый метод борьбы с нарушителями тестируют в Краснодарском крае. Инспекторы садятся в обычную машину, в которой установлена камера видеофиксации, и в потоке снимают тех, кто выезжает на встречку. Затем по рации сообщают патрульному экипажу, дежурившему на трассе.

- Нарушителей привлекают к административной ответственности, также проводят с ними разъяснительную работу о последствиях выезда на полосу встречного движения, - отметили в Госавтоинспекции.

Такой рейд провели в Усть-Лабинском районе. За час инспекторы выписали протоколы трем водителям. Им грозит 5 тысяч штрафа или лишение права управления от 4 до 6 месяцев.