В Крымском районе Кубани обнаружено более 170 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Более 170 припасов обнаружил мужчина в лесу Крымского района Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края

В Крымском районе Кубани местный житель обнаружил крупную находку боеприпасов Великой Отечественной войны. По прибытии специалисты насчитали 174 снаряда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Боеприпасы мужчина нашел во время сбора грибов около хутора Мова. В результате обнаружено 153 артиллерийских снаряда калибра 45 миллиметров, 16 разнокалиберных минометных мин и 5 гранат. Все снаряды обезврежены сотрудниками Росгвардии.

А за день до этого снаряды нашли в селе Садовом Туапсинского района, селе Шабановском Северского и в частном доме Крымска. Всего специалисты уничтожили 6 минометных мин калибра 82 миллиметра, 120-миллиметровую минометную мину и 45-миллиметровый артиллерийский снаряд.