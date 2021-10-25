В Ейске планируют закрыть детское отделение ЦРБ из-за нехватки мест

В Еской ЦРБ планируют закрыть детское отделение Фото из архива КП

В Ейской центральной районной больнице планируют закрыть детское отделение: здесь наблюдается нехватка мест. А поступающих детей на лечение будут возить в медучреждение станицы Староминской. Об этом сообщила начальник управления образования муниципалитета Лидия Браун.

- По краю более 250 заболевших детей, 3 смертельных случая. Что ещё должно произойти, чтобы мы поняли, что ковид – это не миф и не шутки? Просим в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября находиться дома с детьми, воздержаться от поездок и мероприятий, - отметила Лидия Браун.

Напомним, COVID-19 все чаще стали заболевать дети. За последние сутки инфекцию обнаружили у 16 ребят. А в образовательных учреждениях, в которых зарегистрированы вспышки коронавируса, объявляют карантин. Накануне в регионе закрыли пять детсадов, три школы и один техникум