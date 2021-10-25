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Общество25 октября 2021 15:24

В Сочи перепись населения прошли почти 25% жителей

Сочинцы принимают переписчиков на дому и участвуют дистанционно
Светлана ОВДЕЙ
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Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября Фото: sochi.ru

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября Фото: sochi.ru

В Сочи перепись населения уже прошли почти 25% жителей. 15% горожан приняли переписчиков, а более 10% поучаствовали дистанционно – с помощью Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году перепись населения проводится и в цифровом формате в связи с эпидемиологической обстановкой. Подчеркивается, что заполнить лист можно на любом устройстве, а для удобства пользователей есть всплывающие подсказки, автоматические заполнение и корректировка.

- Удобнее всего пройти перепись дистанционно через Госуслуги, я сам выбрал этот способ. Вся процедура заняла не более 15 минут. Сведения необходимы для прогнозов экономики и определения политики в различных областях, – отметил мэр Алексей Копайгородский.

Напомним, перепись населения проводится раз в 10 лет. В текущем году она стартовала 15 октября и завершится 14 ноября.