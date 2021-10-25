На Кубани до 20 лет колонии грозит сбытчику наркотиков

Мужчина собирался распространять наркотики на территории края Фото из архива КП

В Кавказском районе Краснодарского края накануне задержали сбытчика наркотиков. У мужчины обнаружили 22 закладки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Житель станицы Елизаветинской купил наркотики через оптовую тайниковую закладку в Краснодаре для сбыта в регионе. Правоохранители установили, что мужчина может быть причастен к распространению веществ в Кропоткине. При обыске у сбытчика обнаружили 7 свертков темного цвета и 15 с порошком и таблетками. Всего изъяты вещества общим объемом 23 грамма.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится в заключении под стражей. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.