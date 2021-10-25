В Краснодаре и Тихорецке 3 и 4 ноября отменяются рейсы четырех электричек

Четыре пригородных поезда не поедут 3 и 4 ноября на Кубани Фото из архива КП

Четыре электрички из Краснодара в Тихорецк и обратно не совершат рейсы 3 и 4 ноября. Причина отмены – запланированный ремонт на станции Газырь, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

3 ноября отменяются рейсы пригородных поездов № 6742 Краснодар-1 – Тихорецкая из Краснодара в 08:50, № 6747 Тихорецкая – Краснодар-1 со станции Тихорецкая в 16:03, № 6744 Краснодар-1 – Тихорецкая из Краснодара в 17:28. 4 ноября не поедет пригородный поезд № 6745 Тихорецкая – Краснодар-1 со станции Тихорецкая в 07:51.