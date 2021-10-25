В школы и детсады Майкопа не пустят без данных о прививке родителей

Школьников и детсадовцев из непривитых семей отправляют на удаленку в Майкопе. С 8 ноября за парты вернутся только те дети, родители которых прошли вакцинацию от коронавируса. Такое решение огласил региональный оперативный штаб.

Для того чтобы не попасть в перечень "удаленщиков", родителей просят предоставить данные о прививке не позднее 8 ноября.

- Это вынужденная мера. В Адыгее с начала учебного года на карантин закрыто 43 класса. В Майкопе от тяжелой и непредсказуемой инфекции скончались 30 человек, - сообщили на заседании оперативного штаба в столице республики.

Напомним, по данным федерального оперштаба по коронавирусу, в больницах Адыгеи почти нет свободных коек. Количество зараженных коронавирусом 25 октября достигло 70 человек, четверо скончались только за одни сутки.