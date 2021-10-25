В Краснодаре ремонтируют 81 многоквартирный дом

Планерное совещание и.о. главы Краснодара с городскими службами по вопросам капремонта многоквартирных домов Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре в текущем году отремонтировали 130 многоквартирных домов. На сегодняшний день работы выполняют на 81 объекте. Накануне реконструкцию многоэтажек краевого центра обсудили на планерке с городскими службами.

Исполняющий обязанности мэра Краснодара Андрей Алексеенко отметил важность комплексного ремонта многоквартирных домов.

— Нужно проработать возможность комплексного капремонта. Если обновлять подъезд, то полностью — от кровли до подвала с заменой лифтов, инженерных коммуникаций и реставрацией фасада, - отметил Андрей Алексеенко.

На завершенных объектах отремонтировали фасады, кровлю и инженерные сети. А в 14 многоэтажках Краснодара заменены 53 лифта. В ноябре введут в эксплуатацию еще 43 лифта, а демонтируют 35, из заменят до конца года. Однако в 18 запланированных домах работы еще не стартовали из-за расторжения договоров с неисполнительными подрядчиками.

Программа по капремонту многоквартирных домов стартовала в 2013 году и рассчитана до 2043-го. На 2022 год запланировано реконструировать 218 многоэтажек краевого центра.