В 2021 году в Сочи совершено уже более 450 краж с банковских счетов

В Сочи в текущем году совершено уже более 960 телефонных мошенничеств Фото: sochi.ru

В Сочи с начала 2021 года жители пострадали от телефонных мошенников уже более 960 раз. А с банковских счетов горожан совершено более 450 ограблений. Такие данные приводит УВД Сочи.

Самым распространенным способом мошенничества, в который чаще всего верят пользователи, остается звонок от правоохранителя с сообщением о том, что родственник попал в беду. Либо жители охотно верят «работнику» банка, который уведомляет о якобы совершенных операциях. Распространяется и другой способ телефонного обмана – предложение внести деньги в инвестиционный фонд.

Подчеркивается, что настоящие сотрудники банка никогда не требуют данные банковских карточек и смс-коды, приходящие на номер телефона.

Чтобы не стать жертвой мошенников, жителей просят проверять поступающую информацию. В частности, нужно связаться с родственником и узнать, на самом ли деле он попал в беду. В другом случае необходимо узнать отдел полиции и удостовериться, что близкий человек находится именно там.