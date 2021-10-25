Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 16:40

Из больниц Адыгеи массово увольняются медики

Они жалуются на увеличившуюся нагрузку из-за роста больных коронавирусом
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медики не выдерживают нагрузки

Медики не выдерживают нагрузки

Из больниц Адыгеи массово увольняются медики. Об этом сообщили в республиканском профсоюзе работников здравоохранения.

- Из-за роста числа зараженных коронавирусом врачи и младший медперсонал не выдерживают нагрузки, - рассказала председатель профсоюза Любовь Усачева. - Медики работают без выходных и отпусков. Такая напряженная ситуация уже на протяжении длительного времени. Они не выходят из стен больниц, не видят своих близких.

Напомним, в оперативном штабе Республики Адыгея решено с 8 ноября отправить на удаленку учеников и детсадовцев из непривитых семей. По данным федерального оперштаба, госпитали региона заполнены до отказа.