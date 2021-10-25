Медики не выдерживают нагрузки

Из больниц Адыгеи массово увольняются медики. Об этом сообщили в республиканском профсоюзе работников здравоохранения.

- Из-за роста числа зараженных коронавирусом врачи и младший медперсонал не выдерживают нагрузки, - рассказала председатель профсоюза Любовь Усачева. - Медики работают без выходных и отпусков. Такая напряженная ситуация уже на протяжении длительного времени. Они не выходят из стен больниц, не видят своих близких.

Напомним, в оперативном штабе Республики Адыгея решено с 8 ноября отправить на удаленку учеников и детсадовцев из непривитых семей. По данным федерального оперштаба, госпитали региона заполнены до отказа.