Более 465 тысяч краснодарцев вакцинировались от COVID-19

В Краснодаре прививку от COVID-19 получили более 465 тысяч жителей Фото из архива КП

В Краснодаре прививку от COVID-19 получили уже 465 083 человека. Такое число озвучено накануне на городской планерке.

— Ситуация с распространением COVID-19 в Краснодаре пока только ухудшается. Нерабочими по всей стране объявлены дни с 30 октября по 7 ноября. Это необходимо, чтобы сбить пик новой волны эпидемии. В Краснодаре нужно усилить контроль за соблюдением жителями масочного режима и социальной дистанции в общественном транспорте, в магазинах и местах общественного питания, — отметил и. о. главы Краснодара Андрей Алексеенко.

Подчеркивается, что в краевой столице эпидемиологическая ситуация остается напряженной. А всего в Краснодарском крае необходимо достичь показателя по вакцинации 80%.

Напомним, дни с 30 октября по 7 ноября объявлены выходными в связи с ростом заболеваемости COVID-19. 25 октября на Кубани вступили в силу дополнительные антиковидные ограничения. На внеплановых выходных в регионе отменяется проведение массовых мероприятий, а посетить досуговые места можно будет только при предъявлении QR-кода.

Касаемо вакцинации в краевой столице, в городе оборудовано 60 прививочных пунктов, в том числе три круглосуточных. Они продолжат работу на внеплановых каникулах.