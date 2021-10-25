Более 8,8 тысячи кубанских многодетных семей в 2021 году получили право на региональный материнский капитал

В регионе действует дополнительная поддержка для многодетных семей Фото: Алексей Булатов

В Краснодарском крае с начала текущего года право на региональный материнский капитал получили более 8,8 тысячи семей. Такие данные накануне озвучил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Кроме федеральных начислений при появлении первенца, поддержка разработана и на Кубани. Размер регионального капитала составляет 134 тысячи 128 рублей. А право на него получает семья при рождении или усыновлении третьего и следующих детей.

- В 2021 году на эти цели направлено 549,6 миллиона рублей. Родители смогут улучшить жилищные условия, направить деньги на обучение детей, - подчеркнул глава региона.

Кстати, в течение последних пяти лет на Кубани количество многодетных родителей увеличилось в три раза. Так, в регионе порядка 300 тысяч детей воспитываются в 86 тысячах семей.