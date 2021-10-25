В Краснодаре запретят работу ларьков, мешающих жителям и портящих вид города

В Краснодаре запретят работу ларьков, мешающих жителям Фото: krd.ru

В Краснодаре запретят работу торговых точек, мешающих жителям и портящих облик города. О запрете на автоматическое продление работы ларьков сообщил на городской планерке и. о. главы краевой столицы Андрей Алексеенко.

— Улицы, тротуары заставлены ларьками. Чтобы Краснодар выглядел кубанской столицей, а не краевой станицей, нужно навести порядок с нестационарной торговлей, несмотря на утвержденные схемы. Остаться должны те объекты торговли, которые не уродуют город, — отметил Андрей Алексеенко.

Позже будет принято решение об использовании участков, которые освобождаются после ликвидации ларьков.

— Освобождаемые участки, которые даже находятся в схеме, не должны автоматически выставляться на торги. Когда у арендатора закончилось право размещения, наступает право муниципалитета - решить, какой объект там можно разместить. В первую очередь оно должно основываться на интересах жителей, - подчеркнул и. о. главы Краснодара.

А в ближайшее время представят план размещения торговых объектов в 2022 году.