Городской парк Майкопа ждут перемены. Фото: @gorpark_maykop

На освещение в горпарке Майкопа потратят около 14 млн рублей. Главной достопримечательности столицы Адыгеи исполнилось 135 лет. В этом году власти республики обновят вход в парк.

На эти цели из регионального и городского бюджетов планируется потратить около 14 млн рублей. В парке установят 264 энергосберегающих светильника.

Кроме того, здесь собираются обновить дорожки, газоны и цветники. В зоне отдыха установят новые всесезонные кресла.