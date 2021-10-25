В Адыгее бывшему главе Тлюстенхабльского поселения вынесли приговор за превышение полномочий

В Адыгее к 4-ем годам лишения свободы приговорили бывшего главу городского поселения Фото из архива КП

В Адыгее к 4 годам лишения свободы приговорили бывшего главу Тлюстенхабльского городского поселения. Госслужащего судили за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Так, осужденный на должности главы нелегально оформлял справки жителям и своей жене о том, что те якобы состоят на учете нуждающихся в улучшении жилья. Фиктивные документы помогали быстрее оформлять право аренды на земельные участки.

В том числе обвиняемый подготовил документ, в котором говорится о земельном участке, принадлежащем его брату. На самом деле территория не входила в собственность родственника, а данные в бумаге были подделаны. Всего бывшему главе удалось распределить участки на сумму более 6 миллионов рублей.

- Подсудимому назначен приговор в виде лишения свободы сроком на 4 года. В том числе ему запрещено занимать госдолжности в течение трех лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.