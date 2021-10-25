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Общество25 октября 2021 18:16

Кубанские предприниматели узнают о новых мерах государственной поддержки

Вебинары запланированы на октябрь и ноябрь
Евгения ХАЛИКОВА
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Для бизнесменов проведут вебинары

Для бизнесменов проведут вебинары

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кубанские предприниматели смогут принять участие в образовательных вебинарах. Эксперты краевых фондов развития бизнеса, инноваций, микрофинансирования и центра поддержки предпринимательства «Мой Бизнес» проведут онлайн-ликбез и расскажут, на какие меры государственной поддержки могут рассчитывать бизнес-сообщества. Все встречи пройдут на платформе Zoom.

Как сообщают в администрации Краснодарского края, занятия запланированы на 28 октября, а также на 11 и 25 ноября.