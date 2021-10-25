В Сочи горела квартира в многоэтажном доме

В Сочи горела пятиэтажка Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи горела квартира в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о возгорании диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС получил в 15:57. В 16:05 прибывшие на место подразделения сообщили о том, что охвачена огнем комната площадью 20 кв. м. Из подъезда были эвакуированы 5 человек.

Локализовать пожар удалось за три минуты. В 16:17 огнеборцы отчитались о полной ликвидации пожара.

Всего к ликвидации возгорания привлекались 10 человек личного состава, 5 единиц техники.