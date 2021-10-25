В Адыгее с 25 октября тотальный QR-контроль

Антипрививочников в Адыгее никуда не пустят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республике Адыгее с 25 октября тотальный QR-контроль. Как сообщают в администрации региона, пропускная система вводится для посещения всех общественных мест. Без QR-кода о вакцинации либо перенесённом не более полугода назад заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (при наличии справки о медотводе от вакцинации) не получится зайти в кафе, сходить в кино, посетить концерт или даже взять книгу в библиотеке. Также без данных документов будут закрыты для посещения салоны красоты, спортзалы, музеи и прочие культурно-развлекательные, спортивные учреждения и заведения общепита.

ПЦР-тесты и справку о вакцинации будут требовать и при заселении в гостиницы республики.

Для детей до 18 лет доступ во все указанные заведения остаётся свободным.