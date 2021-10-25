Более 660 тысяч жителей Кубани выбрали онлайн-формат переписи населения

Кубанцы могут выбрать онлайн-формат переписи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае проходит Всероссийская перепись населения. Более 660 тысяч кубанцев приняли участие в кампании в онлайн-формате. Электронную анкету можно заполнить на портале «Госуслуги». Услуга активна с 15 октября и по 8 ноября.

– Цифровая перепись обеспечивает удобство пользователя, безопасность в период сложной эпидемиологической обстановки, когда жизненно необходимо ограничить контакты. Кроме того, она будет самой точной, поскольку онлайн-формат исключает возможность повторного прохождения анкетирования. После заполнения опросного листа на электронную почту и на мобильный телефон поступит QR-код. Он нужен для того, чтобы показать его переписчику, который придет к вам домой, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Под одной учетной записью можно заполнить данные на всю семью. Но онлайн-формат доступен только для жителей, зарегистрированных на территории Краснодарского края. Граждане других стран, проживающие в регионе, тоже могут принять участие в переписи. Для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале «Госуслуги» с подтвержденным СНИЛС.