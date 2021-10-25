В Краснодаре потушили пожар в жилом доме

В краснодарской многоэтажки во время пожара едва не погибли люди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре на улице Куликово поле горел жилой шестиэтажный дом. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 18.26. Прибывшее на место пожарно-спасательное подразделение запросило помощи, пожару был присвоен ранг 1 БИС. Огнем была охвачена площадь 50 кв.м. Ситуацию осложняло то, что в зоне пожара находились люди, которые не успели эвакуироваться.

Спасателям удалось вывести 13 взрослых и одного ребенка. Чтобы предотвратить отравления угарным газом, на людей надели средства защиты органов дыхания.

В 19.04 пожара на площади 50 кв.м. был локализован. Всего к ликвидации возгорания привлечено от МЧС 28 человек личного состава и 10 единиц техники.