Мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с местными жителями вопросы улучшения транспортного сообщения между Адлером и Красной Поляной

В Сочи обсудили вопросы транспортного сообщения между Адлером и Красной Поляной. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с местными жителями, чтобы совместно вывести удобную для всех формулу транспортного сообщения между Адлером и Красной Поляной. Накануне, транспортный эксперимент властей с односторонним движением меду курортными поселками Красной Поляны и Адлером пришлось отменить из-за недовольства населения. После 24-часового тестирования нового сообщения было возвращено движение к ранее действовавшей схеме двустороннего движения на обеих трассах.

— Мы видим, что с каждым годом популярность Сочи у туристов растет, также увеличивается население города. Чтобы обеспечить комфорт и безопасность для водителей и пешеходов, необходимы масштабные меры для улучшения ситуации на дорогах. Все нововведения будут внедряться после проработки с экспертами и строго при условии согласования с местными жителями, — подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Сейчас эксперты обсуждают возможность и реконструкции новых развязок, пешеходных переходов и съездов на отрезке около 32 км. К концу ноября дорожники приступят к проектно-изыскательским работам для определения максимально эффективных вариантов улучшения дорожной ситуации.