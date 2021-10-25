Ковидные госпитали Краснодарского края заняты почти на 90%

Вениамин Кондратьев дал больше интервью крупному информационному агентству. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона дал большое интервью с заместителем гендиректора по региональному развитию информационного агентства «Интерфакс» Александром Векличем. В основном речь шла о борьбе с коронавирусом, которая развернулась сейчас в стране в целом и на Кубани в частности. Вениамин Кондратьев привел в пример шокирующую статистику: в крае открыты 28 ковидных госпиталей, которые заняты уже на 86%. На врачей и систему здравоохранения легла колоссальная нагрузка.

– С начала года наш край уже посетили 16 млн туристов. Мы не отправляем домой заболевших гостей Кубани, а лечим в наших ковидных госпиталях. Конечно, это огромная нагрузка на экономику и в целом всю систему здравоохранения. Но главная ценность – человеческая жизнь, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Регион не стали закрывать для туристов, но поставили гостей края перед выбором: проигнорировать вакцинацию и сидеть дома, либо сделать прививку и отдыхать на курортах Краснодарского края.

Затронули и внутреннюю миграцию россиян. По статистике в 2020 году Краснодарский края стал больше на 100 тысяч населения, именно столько людей переехали сюда на постоянное место жительство из других регионов страны. Как заверил глава Кубани, главная задача – обеспечить новых жителей достаточным количеством рабочих мест.