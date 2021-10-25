Семейный театр из Темрюкского района стал лучшим в стране

Многодетная семья Диль создала лучший семейный театр в стране. Фото: пресс-служба администрации Темрюкского района

Многодетная семья Диль из Темрюкского района взяла гран-при Всероссийского фестиваля семейных любительских театров. В коллективе «Сила Веры» задействованы все члены творческой семьи: родители и шестеро детей. По словам лидера семейного театра Ольги Диль, она не сомневалась, что они смогут победить в конкурсе «Сказка приходит в твой дом». Их спектакль «Оранжевые мы» обошел 16 конкурентов из других регионов страны.

Фестиваль семейных любительских театров проходит при поддержке Министерства культуры РФО, Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и Автономной некоммерческой организации культуры «Театр Доброй сказки».