В Краснодарском крае растет темп вакцинации

В Краснодарском крае выросли темпы вакцинации населения. Если в сентябре в регионе прививалось менее 6 тысяч человек ежедневно, то на прошлой неделе был привычные кабинеты каждый день посещали около 8 тысяч кубанцев. За последнюю неделю темп вакцинации вырос почти в полтора раза.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80% всего взрослого населения региона. Пока из 3,6 млн человек сделали прививки чуть более 2 млн.

В числе лидеров Кавказский район. Здесь прививку сделали 115,7% взрослых жителей от плана. Самые низкие показатели – в Тихорецком и Кореновском районах. Там привито менее половины населения.

Прививочные пункты открыты во всех муниципалитетах региона. Адреса прививочных кабинетов и режим работы подскажет чат-бот @vac23_bot.