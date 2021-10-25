Жители Сочи из-за пожара остались без электроэнергии

Пожар в Сочи обесточил 12 улиц Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Жители Бытхи остались без электроэнергии из-за пожара на строительной площадке. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 19:14 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступила информация о возгорании в Хостинском районе на улице Ясногорской. Прибывшие на место подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России зафиксировали пожар на площади 10 кв.м. Причина - повреждение высоковольтных проводов. В 19:25 удалось локализовать возгорание, 19.27 оно было потушено полностью.

Замыкание обесточило более 10 улиц Бытхи. В Сочинских электросетях рассказали, что нет света в домах по улицам Изобильная, Саят нова, Земляничная, Красносельская, Тепличная, Амбровая, Ясногорская, Бытха, Дивноморская, Возрождения, Краевско-греческая, Ворошиловская. В ликвидации энергоаварии принимают участие пять бригад энергетиков и пять единиц спецтехники. По прогнозам электриков, восстановить энергоснабжение в жилых домах получится только 26 октября.