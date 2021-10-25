Строительство нового аэропорта в Краснодаре начнется к концу 2021 года

К 2024 году в Краснодаре построят новый аэропорт. Фото: krr.aero

В строительство новой воздушной гавани Краснодара будет вложено около 20 млрд рублей средств инвестора и около 5 млрд из федерального бюджета. Государственные вложения будут направлены на возведение перрона и рулежной дорожки.

Развитие комплекса рассчитано на 20 лет вперед. В 2042 году он раскинется на территории более 80 тыс. га и будет включать в себя транспортно-логистический центр, железнодорожную станцию, автовокзал и объекты туристической отрасли.

- Строительство этого хаба приведет к серьезному увеличению коммерческой активности вокруг аэропорта. По сути - это новая «точка роста» производственной и деловой активности», - рассказал вице-губернатор региона Александр Руппель.

После введения в эксплуатацию воздушные ворота Кубани смогут пропускать до 8 млн пассажиров год, что почти вдвое нынешней пропускной способности. Сейчас она составляет не более 4,5 млн. пассажиров ежегодно. Сейчас проект проходит Главэкспертизу. Строительство начнется к концу текущего года и первый этап будет завершен в 2024.

На текущий момент краснодарский аэропорт является вторым по величине на Юге России и уступает лишь сочинскому собрату. С каждым годом нагрузка на аэровокзал краевого центра лишь возрастает. С начала 2021 году здесь обслужили на 64% больше человек, чем за аналогичный период 2020 года.