Узнали, где будут отключения света в Сочи 26 октября 2021

В Сочи 26 октября не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе возможны ограничение подачи электроэнергии на улицах Пастушечья, Тихая, Пензенская, Прогресс, Святогорская, Лавровая, Вологодская, Нагуляна, Комарова и Петропавловская, а также на переулке Речном и в поселке Чвижепсе.

В Хостинском районе будут обесточены улицы Леселидзе, Абовяна, Вишневая, Каштановая, Пластунская и Сухумское шоссе. Также продолжаются ремонтные работы в садовых товариществах «777» и «Заря».

В Центральном районе без благ цивилизации останутся улицы Виноградная, Восточная, Санаторная, Целинная, Волжская, Яблочная, Анапская, Полтавская, Пирогова, а также переулки Виноградный, Теневой и котельная санатория «Заполярье».

В Лазаревском районе у электриков будет самый большой объем работы. Здесь они проведут ремонт на улицах Магистральная, Победы, Больничная, Сибирская, Кольцова, Добролюбова и Лазарева. Также под ограничения электроэнергии попадут поселки Чемитоквадже, Лазаревское, Дагомыс, Дубравка, Совет-Квадже, садовые товарищества «Зорька» и «Дубравка» и аул Наджиго.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.