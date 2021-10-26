Проект нового аэрокомплекса Краснодара ждет заключения Главэкспертизы

В Краснодаре начнут строить новый аэропорт

В Краснодаре уже практически все готово для начала строительства нового аэровокзального комплекса. Как сообщили в пресс-службе организации, проект отправлен на заключительную экспертизу, после ободрения которой начнутся строительные работы. Уже известно, что в новый аэропорт планируют вложить около 25 млрд рублей. Причем, 20 млрд рублей – это средства инвестора и 5 млрд – федеральные субсидии, которые пойдут на возведение перрона и рулежной дорожки.

- Строительство этого хаба приведет к серьезному увеличению коммерческой активности вокруг аэропорта. Там начнет формироваться новая «точка роста» деловой и производственной активности, - рассказал вице-губернатор региона Александр Руппель.

Строительство нового комплекса рассчитано на 20 лет вперед. Он будет состоять из станций авто и ж/д вокзалов, объектов туристической индустрии и масштабного логистического центра. Расположится будущий хаб на территории свыше 80 тыс. га. После введения в эксплуатацию воздушные ворота Кубани смогут пропускать до 8 млн пассажиров год, сейчас пропускная способность аэропорта не более 4,5 млн пассажиров. Строительство будет идти этапами. Завершение первого этапа запланировано на 2024 год. Полностью объект будет готов к 2042 году.