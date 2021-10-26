К строительству нового аэропорта Краснодара приступят до конца 2021 года

Стройка века начнется к концу года. Фото: t.me/SouthAirports

Проект нового аэропорта Краснодара отправлен на госэкспертизу. Планируется получить разрешение на строительство и приступить к работам до конца 2021 года. Об этом сообщил оператор аэропортов юга ГК «Аэродинамика».

- Уже идет выбор подрядчиков, которые будут поставлять материалы и выполнять ряд работ. С некоторыми из них на прошлой неделе встретились, специалисты отобраны из Краснодарского края, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Стоит отметить, что сейчас рабочие готовят площадку к строительству, завозят и размещают стройматериалы, прокладывают временные инженерные сети и дороги.