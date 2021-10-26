В горах Краснодарского края ожидаются морозы до -15 градусов

Морозы продержатся до выходных Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодарский край нагрянули морозы. Если в степной местности минусовая температура ожидается только по ночам, то в горах лютый холод будет царствовать и днем.

- 26 и 27 октября будет туман. Температура воздуха ночью опустится до -4, местами в восточной половине края до -10. В горах температура воздуха ночью понизится до -15 градусов, днем будет колебаться от -2 до +3, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

30 и 31 октября в регионе снова постепенно начнет теплеть.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что заморозки будут и в Краснодаре. Минусовые температуры установятся по ночам до субботы.