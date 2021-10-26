Строить ливневки в Краснодаре планируют в рамках концессионных соглашений

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В Краснодаре строят новые ливневки на трех участках, еще в ближайшее время приступят к созданию по четырем другим адресам. Также исполняющий обязанности главы города Андрей Алексеенко поручил проработать вариант концессионного соглашения.

- Краснодару новые сети просто необходимы. Нужно определить, сколько нужно средств, и проработать возможность строительства новых участков за счет концессионных соглашений, — сказал Алексеенко.

Новые ливневые канализации строят на улице Константина Образцова, на 40-летия Победы и Московской. В ближайшее время планируется начать работы по улицам Циолковского, КИМ, Тополиной и Автомобильной.

В настоящее время продолжают расчищать старые ливневки.