Матч «Локомотива-Кубань» с литовским «Леткабелисом» можно посмотреть в прямом эфире телеканала «Краснодар»

Фото: lokobasket.com

«Локомотив-Кубань» сыграет с литовским «Леткабелисом» 26 октября. Это будет первый выездной матч Еврокубка «Локо» в этом сезоне. Игра начнется в 19:00. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Краснодар» на 22-й кнопке.

Напомним, что в сезоне 2020-21 соперники дважды встречались в рамках группового этапа Еврокубка. «Локо» выиграл оба поединка: 76:105 на выезде и 94:90 в домашних стенах.

В этом сезоне главный тренер краснодарского клуба Евгений Пашутин поставил спортсменам задачу – не давать снайперам соперника свободно атаковать и показать агрессивную защиту. Команда постарается держать игроков литовской команды в напряжении всю игру.