На Кубани утвердили новый вид разрешенного использования «Виноградарство»

Новый вид утвердил Росреестр. Фото: Кадастровая палата края

Росреестр утвердил новый вид разрешенного использования «Виноградарство». Об этом сообщили в Кадастровой палате края.

Ранее виноград выращивали на землях с видом разрешенного использования «Садоводство». Однако на таких территориях можно было возводить не только виноградники, но и любые другие многолетние плодовые и ягодные культуры.

Инициатором введения отдельного вида разрешенного использования для выращивания винограда стал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Добавление в Классификатор вида разрешенного использования «Виноградарство» и закрепление такового за земельными участками исключит возможность использовать виноградопригодные земли для выращивания других культур или перевода в территорию жилой застройки, – отметил заместитель директора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Андрей Власенко.

По новому закону российское вино можно производить только из ягод, выращенных на территории страны. В связи с новым законодательством земли, пригодные для выращивания винограда, стали особенно ценны.