Молодежи Кубани расскажут о профессиональном развитии в искусстве

Двухдневное мероприятие пройдет в институте культуры. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре для молодежи проведут обучающие мероприятие. Выдающиеся ученые, спортсмены, деятели культуры и успешные предприниматели расскажут о возможностях профессионального роста в области искусства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Лекции, мастер-классы и панельные дискуссии пройдут 27 и 28 октября в Краснодарском государственном институте культуры, - уточнили специалисты.

К участию приглашают студентов КГИК профильных направлений, а также интересующуюся искусством молодежь. Ребят познакомят с классическим и современным искусством и расскажут о профессиональном развитии.