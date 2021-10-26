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Общество26 октября 2021 10:27

Молодежи Кубани расскажут о профессиональном развитии в искусстве

Лекции и мастер-классы запланированы на два дня
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Двухдневное мероприятие пройдет в институте культуры. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Двухдневное мероприятие пройдет в институте культуры. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре для молодежи проведут обучающие мероприятие. Выдающиеся ученые, спортсмены, деятели культуры и успешные предприниматели расскажут о возможностях профессионального роста в области искусства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Лекции, мастер-классы и панельные дискуссии пройдут 27 и 28 октября в Краснодарском государственном институте культуры, - уточнили специалисты.

К участию приглашают студентов КГИК профильных направлений, а также интересующуюся искусством молодежь. Ребят познакомят с классическим и современным искусством и расскажут о профессиональном развитии.