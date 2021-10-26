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Общество26 октября 2021 10:39

Школьников Кубани научат создавать фильмы

Это поможет детям раскрыть творческий потенциал
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Школьников научат снимать кино. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школьников научат снимать кино. Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани школьников научат снимать короткометражные фильмы. Интерактивные занятия помогут детям, родителям и учителям понять, как устроено кино. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Марафон пройдет с 8 ноября по 10 декабря. К нему может подключиться любой желающий. У каждого есть шанс получить грамоту, приз или другой подарок, - сообщают организаторы.

Ученики смогут встретиться с профессионалами индустрии, организовать киноклуб в своей школе и попробовать создать мини-фильмы. Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте «Культурного марафона».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что молодежи Кубани расскажут о профессиональном развитии в искусстве. Лекции и мастер-классы запланированы на два дня.