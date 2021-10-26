В Прикубанском округе Краснодара из-за аварии без света осталось около 3 тысяч человек

Аварию устраняют. Фото: admkrai.krasnodar.ru

26 октября произошло аварийное отключение света в Прикубанском округе Краснодара. Обесточило восемь улиц. Об этом сообщили в ЕДДС города.

- Сообщение об аварии поступило в 9:25. Без света остались дома на улицах Грабина, Белозерной, Алуштинской, Есаульской, Российской, Бийской, Плотниченко, Ягодина, - отметили специалисты.

В домах проживают 2700 человек, в том числе 900 детей. Социальные объекты в зону отключения не попали. Энергетики пообещали восстановить электроэнергию в течение 2-3 часов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после пожара восстановили энергоснабжение жителям микрорайона Бытха в Сочи. Без света всю ночь оставались более 10 улиц.