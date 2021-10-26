"Появился стилист для песка!": техника, снятая на пляже в Анапе, произвела фурор в Сети

Момент уборки был снят на одном из пляжей курорта. Фото: кадр из видео.

Бархатный сезон закончился, туристов у моря почти нет, однако внимание к курортам не исчезает. В соцсетях набирает популярность ролик, снятый на одном из пляжей Анапы. На кадрах - техника, работающая у моря.

- У песка появился стилист! Причесывают, чтобы он был красивый, нарядный, привлекательный, - шутит автор видео.

Короткий ролик произвел настоящий фурор в Сети. Но, как оказалось, тяжелая техника, попавшая в объектив камеры, курсирует вдоль берега каждый день.

- Ничего необычного. На кадрах запечатлели рыхление и боронование песка, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы. - Словом, это обычная работа - уборка пляжной территории.