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26 октября 2021 11:21

"Появился стилист для песка!": техника, снятая на пляже в Анапе, произвела фурор в Сети

Популярный ролик прокомментировали в администрации курорта
Евгения СОРОКА
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Момент уборки был снят на одном из пляжей курорта. Фото: кадр из видео.

Момент уборки был снят на одном из пляжей курорта. Фото: кадр из видео.

Бархатный сезон закончился, туристов у моря почти нет, однако внимание к курортам не исчезает. В соцсетях набирает популярность ролик, снятый на одном из пляжей Анапы. На кадрах - техника, работающая у моря.

- У песка появился стилист! Причесывают, чтобы он был красивый, нарядный, привлекательный, - шутит автор видео.

Короткий ролик произвел настоящий фурор в Сети. Но, как оказалось, тяжелая техника, попавшая в объектив камеры, курсирует вдоль берега каждый день.

- Ничего необычного. На кадрах запечатлели рыхление и боронование песка, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы. - Словом, это обычная работа - уборка пляжной территории.

В Анапе ровняют песок
Видео: instagram.com/ilya.demin