В Сочи задержали самолет из-за неисправной электрики

Посадка прошла штатно. Фото: t.me/SouthAirports

В ночь на 26 октября в аэропорту Сочи задержали самолет на Екатеринбург. После запуска воздушного судна пилоты доложили о проблеме с электрикой. После техосмотра и устранения неисправности борт отправился в аэропорт назначения.

Самолет Сочи – Екатеринбург совершил посадку в штатном режиме, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах.

Известно, что рейс был задержан на 45 минут.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что самолет Сочи-Брянск вынужденно сел в Ростове из-за технической неполадки. Пилоты сообщили о самопроизвольном выпуске шасси.