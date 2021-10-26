В ДТП в Красноармейском районе Кубани погибла молодой водитель легковушки

На Кубани в ДТП погибла молодой водитель Фото из архива КП

В Красноармейском районе Кубани произошло смертельное ДТП. При лобовом столкновении легковушки и грузовика погибла молодой водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Предварительно, 28-летняя водитель Audi ехала из станицы Полтавской в сторону станицы Старонижестеблиевской. После превышения скорости и съезда на обочину легковушку вынесло на встречку, где машина столкнулась с КамАЗом.

Девушка за рулем иномарки скончалась до приезда медиков. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в ГИБДД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Горячем Ключе иномарка врезалась в дерево. Водитель и пассажир легковушки погибли.